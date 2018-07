90' Enquêtes - Urgences pédiatriques : ils ont la vie de nos enfants entre leurs mains

Pendant plusieurs semaines, nos équipes étaient au coeur des urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré à Paris. Avec près de 80 000 consultations par an, c'est le service des urgences le plus important de France. Nous avons suivi Mahmoud, un chirurgien expérimenté qui a parfois la vie d'enfants en danger entre ses mains et doit souvent gérer le stress de parents inquiets. Egalement Sarah, une jeune infirmière qui fait ses premiers pas aux urgences. En plus de la pression, ces sauveteurs peuvent rapidement tomber dans la dépression, ils doivent malheureusement gérer des cas psychologiques durs comme des cas de viols sur mineurs. Le pic des fréquentations se situe après 17h00, au moment des sorties de crèches, des écoles et du travail quand le médecin traitant est peu joignable, et ce, jusqu'à plus d'une heure du matin ainsi que le weekend. Seuls 50% des venues seraient en réalité appropriées, le reste sont des consultations de base. C'est une des principales causes des embouteillages au sein des urgences pédiatriques. Plongez dans le quotidien des urgences pédiatriques.