Vacances tout nu : enquête sur le boom du naturisme

En France, il y aurait plus de 2 millions de naturistes et le nombre d'adeptes ne cesse d'augmenter. Croisières, maisons d'hôtes et dégustations de vin, randonnées "nus", nouveaux clubs sportifs, toutes ces activités affichent complet et sont notamment recherchées par les jeunes et les citadins branchés. Les Français sont en effet de plus en plus nombreux à laisser leur pudeur au vestiaire et à tenter l'expérience du " vivre nu " dans la centaine de centres spécialisés qui parsèment le pays. Ces nouveaux pratiquants sont plus urbains, plus jeunes, plus exigeants, avides de sensations, de nouveauté et d'authenticité. Pour eux, ces vacances sont un véritable break. Une manière aussi de faire la paix avec leur corps, de se regarder et regarder l'autre autrement.