90' Enquêtes - 13 ans et déjà délinquants : quand nos ados défient la loi

Chaque année, environ 200 000 mineurs sont impliqués dans des faits de délinquance. Vols surtout, mais aussi trafic de stupéfiants et violence... Des garçons à 80%, même si la part des filles augmente sensiblement depuis dix ans. Contrairement aux idées reçues, plus de neuf délits sur dix commis par des mineurs sont réprimés par la Justice. En 2017, plus de 3 000 d’entre eux ont même été placés en détention. Même si la prison reste une exception. En France, depuis 1945, la justice considère les mineurs comme des adultes en devenir qu’il faut d’abord éduquer, parfois protéger, avant de punir. D’ailleurs, la plupart ne récidive pas. Certains n’ont pas peur de cette justice à part qu’ils savent plus douce que celle des adultes, et accumulent des dizaines d’heures de garde-à-vue. Qui sont ces adolescents qui ont fait de la délinquance leur mode de vie ? Quelles sont leurs motivations ? Nous avons suivi Claire, 15 ans, en voie de marginalisation, qui multiplie les délits dans le centre-ville de Nice. Egalement Nicolas qui accumule les garde-à-vue pour des petits délits qui sont autant de manifestations de son malaise. Ou encore Brahim qui s’est spécialisé dans le vol à la portière avec violence. Exceptionnellement, les équipes de « 90’ Enquêtes » ont pu filmer la justice des mineurs, au Tribunal de Clermont-Ferrand, dans le huis-clos du cabinet du juge des enfants. Adolescents caïds, enfants perdus, à Nice, Marseille, Paris, Toulouse et Clermont-Ferrand, « 90’ Enquêtes » est allé à la rencontre de ces jeunes qui depuis toujours inquiètent la société…

