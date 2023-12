90' Enquêtes - Accidents, alcool et délits de fuite : alerte maximum pour les gendarmes de l'autoroute

C’est l’un des carrefours autoroutiers les plus denses de France : la Côte d’Or. Une région traversée par 5 autoroutes où circulent chaque année des millions d'automobilistes. Pour surveiller ce trafic, un groupement de gendarmerie en alerte 7 jours sur 7 et composé de 630 militaires. Parmi eux, nous avons suivi les 32 hommes de l’escadron de Beaune pendant plusieurs mois. Accidents à répétition, excès de vitesse, conduites en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants... L'escadron de sécurité routière n’a pas le temps de souffler. Pour traquer les chauffards, les gendarmes disposent d’un équipement exceptionnel : une trentaine de motos, ainsi que la redoutable Mégane RS, un véhicule rapide d'intervention de plus de 200 chevaux. Un hélicoptère complète le dispositif. Malgré tout, fous du volant et délinquants donnent du fil à retordre aux gendarmes de l’autoroute : alcool, vitesse, fatigue… Voici le cocktail encore aujourd’hui à l’origine de la plupart des accidents. Et dans certains cas, les gendarmes doivent mener des enquêtes complexes pour déterminer les responsabilités, notamment lors d’un accident grave... Sans oublier la lutte contre le trafic de voitures volées. Grâce au Lapi, le lecteur automatisé de plaques d'immatriculation, un seul gendarme est capable de contrôler plus de 700 véhicules en une heure. Dans notre reportage en immersion avec la brigade de Beaune, vous suivrez Norbert à la poursuite d’une voiture qui prend la fuite devant un point de contrôle… et Mickael, à bord de la Mégane RS, qui devra gérer un grave accident de moto. Vous vivrez également l’atterrissage périlleux d’un hélicoptère des secours sur l’autoroute, alors que des automobilistes au comportement inconscient traversent les voies pour s’acheter un sandwich à la station-service d’en face… alors que la circulation va reprendre ! Vous verrez enfin comment Sacha, depuis son hélicoptère, peut repérer le moindre comportement imprudent et sanctionner la moindre infraction sans être vu ! Notre enquête vous propose de partager, aux côtés des gendarmes de l’autoroute, cette lutte de tous les instants contre l’insécurité routière… un fléau responsable aujourd’hui de près de 10 morts par jour en France !