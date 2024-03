90' Enquêtes - Accidents, alcool, interpellations musclées : le quotidien explosif des gendarmes des Ardennes

A la frontière Belge, le département des Ardennes est l’un des moins peuplés et des plus pauvres de France. C’est un territoire rural, en apparence calme. Mais attention, pour les gendarmes, le quotidien peut vite devenir explosif ! La spécialité du Major Carrare, un pilier du peloton motorisé, c’est la traque des fous du volant. Dans son Alpine flambant neuve, il prend en chasse les automobilistes qui se prennent pour des pilotes de Formule 1. Au PSIG, le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, nous suivrons l’adjudant Fabrice, 40 ans. Il est appelé sur les missions les plus risquées, souvent la nuit, dans les quartiers sensibles du département. Rémi, 32 ans, intervient sur des gros accidents de la route. L’occasion de constater encore une fois que l’excès d’alcool est souvent en cause... Enfin, vous suivrez Sébastien, gendarme depuis 12 ans. Il est confronté tous les jours aux deux fléaux qui ravagent la région des Ardennes : les violences conjugales et la détresse sociale.