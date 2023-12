90' Enquêtes - Acheter mieux et payer moins cher: les nouvelles recettes pour faire des économies

Consommer mieux et moins cher ! C'est l'une de nos principales préoccupations. Mais comment faire ? Pour y voir plus clair, nous avons enquêté sur ces dizaines d'applications qui fleurissent sur nos smartphones pour nous aider à faire nos courses : appli anti-gaspillage qui met directement en relation commerçants et consommateurs… ou la célèbre appli qui passe au crible des milliers de produits que nous achetons au quotidien pour nous aider dans nos choix. Elle connaît un succès fulgurant avec déjà plus de 12 millions d'utilisateurs. Et son influence est telle que les industriels ont dû s'adapter. Vous découvrirez les secrets de ce nouveau guide d'achat qui cartonne. Alors que notre pouvoir d'achat est en baisse, vous découvrirez aussi que certaines entreprises ne connaissent pas la crise : les destockeurs et les discounteurs proposent des promotions imbattables qui peuvent parfois atteindre des records avec 90% de réduction. Alimentation, bazar, textile… nous avons pu accéder aux coulisses des rois du déstockage en Europe et à leurs méthodes parfois très surprenantes… Parmi les petits nouveaux : une enseigne danoise qui a débarqué en France il y a quelques mois. Pour proposer des prix incroyablement bas tout au long de l'année, vous allez voir que ce discounteur a développé des techniques de vente très agressives et très bien rodées pour nous faire acheter toujours plus.