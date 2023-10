90' Enquêtes - Adultères, filatures, disparitions : le monde secret des détectives privés

Adultères, abus de confiance, enquêtes sur des arrêts de travail abusifs ou recherche de personnes disparues… C’est le quotidien d’un métier qui fascine : les détectives privés. Chaque année, 80 à 100 nouveaux enquêteurs en herbe se lancent dans la profession. Et pour cause, le marché des enquêtes privées a progressé de 35% en 5 ans. Pendant un an, nous avons partagé au quotidien la vie de quatre « Sherlock Holmes » des temps modernes, au cœur de leurs filatures et de leurs enquêtes, souvent pleines de surprises et de rebondissements. Jérémie débute tout juste dans le métier. A 26 ans, après des études de droit, il a obtenu son diplôme très officiel à l’Institut de Formation des Agents de Recherche. Nous l’avons accompagné pour ses toutes premières planques et courses-poursuites… Mais pas facile de ne pas se faire semer pour notre débutant. Mathieu et Denissia, eux, sont des enquêteurs expérimentés, associés dans une agence parisienne de détectives privés. Adultères, combat pour des gardes d’enfants et arrêts maladie abusifs représentent la majorité de leurs affaires. Ils ne comptent jamais leurs heures et doivent souvent mettre leur vie privée entre parenthèse, comme dans cette affaire d’adultère qui va monopoliser toute leur équipe 24H/24. Enfin, nous avons suivi Fabrice, spécialiste en recherche de personnes, qui a hérité d’une mission hors du commun. Pauline, très gravement malade a besoin au plus vite d’une greffe de moelle osseuse pour être sauvée. Et pour elle, une seule solution : retrouver son père, disparu avant sa naissance, sans doute le seul donneur compatible. Le détective le retrouvera-t-il à temps ? Sera-t-il compatible ? Pour Pauline et son détective, le compte à rebours est enclenché. Le début d’un incroyable périple pour Fabrice qui va le mener à travers toute la France, avec beaucoup d’émotion au rendez-vous !