90' Enquêtes - Agressions, cambriolages, trafics de stups : alerte rouge dans le Languedoc

L'année dernière, plus de 30.000 crimes et délits ont été constatés dans le département de l'Hérault, dans le sud de la France. Une délinquance qui entraîne une multiplication des missions des forces de l'ordre. Cambriolages, agressions, trafic de drogue, alcoolémie ou encore délits routiers... Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi les gendarmes de Castelnau le Lez et les policiers municipaux de Palavas les Flots au cours de leurs interventions. De jour comme de nuit, nous avons partagé leur quotidien, au coeur de l'action.