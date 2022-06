90' Enquêtes - Alcool, chauffards, vols, agressions : les gendarmes de Bretagne sur tous les fronts

Dinan, Saint-Brieuc, Paimpol… La Bretagne, une destination qui sent bon les embruns et les vacances. Avec ses paysages de cartes postales et ses petits villages aux charmantes maisons grises. Mais la région dissimule un côté beaucoup plus sombre. Vols, agressions, trafics en tout genre et violence routière. Les 4 départements bretons ne sont pas épargnés par la délinquance et la criminalité. Pour y faire face, plus de 6000 gendarmes sont mobilisés 24H/24. Il y a bien sûr, les hommes en uniformes confrontés aux excès en tout genre : violences, insécurité routière en augmentation et surtout drames de l’alcool. Mais nous avons également pu suivre des gendarmes beaucoup plus discrets et redoutablement efficaces : les enquêteurs de la Brigade de Recherche, une unité qui ouvre rarement ses portes et qui traite des affaires les plus sensibles. Pendant un an, nous avons partagé leur vie au quotidien.Vous découvrirez Mathieu, chef d’escadron de 35 ans, qui doit faire face à un redoutable gang de voleurs. Des malfaiteurs très organisés, venus de région parisienne, et qui organisent des « raids » en Bretagne pour dérober les cartes bancaires des personnes âgées et dévaliser leur compte en banque.Sébastien, 43 ans, sera lui confronté à l’un des pires fléaux de la région : l’alcool au volant. Avec son lot de comportements totalement irresponsables, d’accidents et de délits de fuite.Nolwenn, l’une des enquêtrices de la Brigade de Recherches, tentera de mettre la main sur un homme suspecté d’agression sexuelle et de vols. Pour cela, elle devra mener ses investigations au sein d’une communauté difficile à approcher : les gens du voyage.Mais l’un des fléaux numéro 1 en Bretagne reste l’insécurité routière, avec une hausse inquiétante des accidents mortels : plus 15% l’an dernier. Il faut dire que la région est parcourue par l’un des réseaux de routes nationales et départementales les plus dense du pays. Alors les gendarmes traquent les chauffards sans relâche... Alcool, vitesse ou stupéfiants, face à des gendarmes inflexibles certains comportement se révèlent parfois étonnants…Et certaines missions sont, elles aussi, plutôt surprenantes. Car les « hommes en bleu » surveillent de près des évènements très courants dans la région : les rave party clandestines qui donnent parfois lieu à toutes les dérives. Cette fois, ils devront faire face à l’un des plus gros rassemblements de l’année : 5000 participants sur deux jours. De Guingamp à Rennes, en passant par Dinan et Saint-Brieuc, des gendarmes sur tous les fronts… qui vont vous faire découvrir un autre visage de la Bretagne !