90' Enquêtes - Alcool, stups, drames familiaux : pas de répit pour les gendarmes de banlieue

Ils sont 732… Des gendarmes un peu particuliers, immergés dans la banlieue parisienne. Bien loin de l’image du « gendarme de campagne », leurs missions les conduisent dans les quartiers difficiles, les cités sensibles. Pour le découvrir, nous avons partagé le quotidien des hommes du Groupement de l’Essonne. Avec plus de 70 interventions par jour, ils sont exposés aux situations les plus étonnantes.En première ligne face à la violence et aux drames familiaux, les gendarmes de banlieue doivent parfois faire face aux comportements les plus inattendus.L’autre fléau, c’est l’explosion des vols et des cambriolages, près de 11500 l’an dernier, plus de 30 par jour, commis souvent par des bandes organisées bien difficiles à attraper.Délits de grande vitesse, drogue, alcool… Avec une augmentation de 30% de tués sur la route en un an, vous verrez que dans leur département, la lutte contre les chauffards est devenu une priorité et peut prendre une tournure parfois surprenante !Enfin, vous découvrirez que les gendarmes de l’Essonne doivent mener des opérations parfois risquées, dans les cités sensibles, pour tenter d’enrayer le trafic de stupéfiant.