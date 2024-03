90' Enquêtes - Alcool, trafics, conflits familiaux : opérations coup de poing pour les policiers de Perpignan

Perpignan, une ville de 120 000 habitants où il fait bon vivre, nichée entre la Méditerranée et les Pyrénées. Du soleil 300 jours par an, le charme de ses petites ruelles et de ses monuments historiques… mais pas seulement ! Perpignan est régulièrement classée parmi les 10 villes les plus pauvres de France ! Et la délinquance y est quotidienne. Alors, près de 200 policiers municipaux se relaient jour et nuit, 7 jours sur 7. Pour faire face à la petite délinquance et aux incivilités du quotidien, la police municipale s’est dotée d’une brigade VTT.