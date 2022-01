90' Enquêtes - Alcool, vitesse, accidents : quand les automobilistes prennent tous les risques

Alcool, vitesse, conduite à risque... Les mois d'été sont particulièrement meurtriers sur les routes de France. Ce soir 90'Enquêtes vous emmène en Haute Garonne et plus particulièrement à Toulouse. Là-bas, le nombre d'accidents reste très élevé avec plus de 1000 accidents en 2011. Pour faire baisser le nombre de tués sur les routes, le département a mis l'accent sur la répression. A Toulouse, vous découvrirez le major Fourcade. Avec une quarantaine d'hommes sous ses ordres, le major et son équipe se relaient jour et nuit pour assurer au péril de leur vie, la sécurité des automobilistes.