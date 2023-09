90' Enquêtes - Armée française contre narcotrafic : une guerre sans merci dans les caraïbes

La Martinique et la Guadeloupe sont réputées pour leurs plages de rêve et leurs décors de carte postale. Mais aujourd’hui, elles sont aussi devenues des plaques tournantes du narcotrafic international. Situées à quelques kilomètres seulement des pays producteurs de drogues comme la Colombie et le Venezuela, ces îles françaises sont la porte d’entrée des stupéfiants en Europe. Chaque année, des dizaines de tonnes de cocaïne et de cannabis y transitent illégalement. Pour lutter contre ce fléau, l’armée française mène une bataille quotidienne contre les trafiquants dans la mer des Caraïbes. Le Ventôse et le Germinal, deux frégates de la Marine nationale, patrouillent constamment en haute mer pour intercepter les embarcations des narcos. De façon exceptionnelle, nous avons pu y embarquer et partager pendant plusieurs mois les missions des marins mobilisés pour intercepter les « go-fast » venus d’Amérique latine.Postes de combat, canons, hélicoptères… et sur le pont 24H/24, un détachement de commandos Marine. Douze hommes surentraînés, avec 40 kg d'armes et de protections, chargés d’accoster les navires suspects au péril de leur vie. De jour comme de nuit, vous allez découvrir leurs interventions toujours extrêmement dangereuses et spectaculaires. Avec parfois des prises record de plusieurs tonnes de cannabis ou de cocaïne !