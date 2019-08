90' Enquêtes - Arnaques de l'été : enquête sur les pièges à touristes

La France est le pays le plus visité au monde avec une moyenne de 85 millions de touristes venus du monde entier chaque année. Un énorme marché qui attire arnaqueurs et fraudeurs aux méthodes souvent étonnantes. De la simple tromperie à l'escroquerie organisée, nous avons enquêté sur ces pièges à touristes qui peuvent gâcher les vacances et parfois coûter très cher.Notre reportage nous a d'abord mené sur les côtes du Sud de la France. L'une des régions touristiques les plus prisées pour son soleil, son charme et son authenticité. Mais vous allez découvrir que sur les petits marchés locaux de Provence, par exemple, les produits du terroir comme l'huile d'olive ou les fameux nougats ne sont pas toujours aussi typiques qu'il n'y parait. Nous avons suivi les inspecteurs de la DGCCRF qui traquent au quotidien commerçants et professionnels de la restauration peu scrupuleux… leurs découvertes sont parfois très surprenantes !Derrière le décor de carte postale, se cachent aussi d'autres arnaques d'une ampleur insoupçonnée. Chaque année, les Français sont confrontés au même problème : trouver un logement pour accueillir toute la famille sans se ruiner. Avec un budget moyen de 1084 euros pour une semaine de détente, le choix est limité dans les zones de bord de mer. C'est alors la chasse aux bons plans. En particulier sur internet où fleurissent des dizaines de sites de petites annonces entre particuliers. C'est le terrain de jeu d'escrocs très organisés qui proposent des fausses locations plus vraies que nature. Nous avons rencontré locataires et propriétaires victimes de ce fléau en pleine explosion depuis quelques années. Nous nous sommes également intéressés au cas spécifique de la Capitale. Pour conserver son rang de première destination touristique mondiale, la préfecture de police de Paris a fait de la sécurité des touristes l'une de ses priorités. Des policiers du tourisme qui luttent sans relâche contre des centaines de délinquants prêts à tout pour piéger les visiteurs : arnaques au jeu de hasard organisées de manière sauvage dans la rue, pickpockets, conducteurs de tuktuks illégaux, vendeurs de faux souvenirs à la sauvette etc...