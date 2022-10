90' Enquêtes - Arnaques en cuisine : des poubelles dans nos assiettes ?

En savoir plus sur Tatiana Silva

Ils peuvent débarquer par surprise sur les marchés, dans les restaurants et les usines de production alimentaire. En France, 6 000 inspecteurs de l'hygiène et de la répression des fraudes sont chargés de contrôler quotidiennement le contenu de nos assiettes. Dans les arrière-cuisines, rien ne leur échappe. Une centaine de contrôles sont menés chaque jour, pour débusquer les produits périmés, les tromperies sur la marchandise et les problèmes d'hygiène.Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le travail de cette police des assiettes. La nouveauté : depuis quelques mois, le résultat de leurs contrôles est rendu public et chacun d'entre nous peut les consulter sur un site officiel. Nous vous expliquerons comment fonctionne ce nouveau dispositif.Il faut dire que les consommateurs sont de plus en plus regardants sur la qualité de ce qu'ils mangent. Au restaurant notamment, 1 client sur 2 privilégie le " fait maison ". Mais aujourd'hui, seuls 10 % des restaurants cuisinent réellement leurs menus. Les autres ne mentionnent rien, ou pire, certains mentent ouvertement au client en faisant passer des plats surgelés et industriels pour des produits frais mijotés par le chef. Nous vous montrerons les techniques utilisées par les fraudeurs.Alors pour y voir plus clair, beaucoup de consommateurs font confiance aux labels de qualité que les restaurants affichent sur leurs vitrines. Des fourchettes ou des étoiles qui permettent de booster la fréquentation de 30% en moyenne. Seulement les critères sont souvent opaques. Vous allez découvrir comment s'y retrouver.Mais voilà, manque de temps ou d'effectifs, les services de l'Etat ne peuvent pas être partout. Quand ils sont débordés, ils n'hésitent plus à renvoyer les consommateurs vers des associations qui se sont fait une spécialité de fouiller dans les coulisses de nos plats préférés. Nous avons pu suivre leurs enquêtes chocs pour dénoncer les mauvaises pratiques et traquer les industriels qui ne respectent pas la loi. Avec parfois des résultats surprenants qui poussent les hypermarchés à retirer certains produits de leurs rayons.