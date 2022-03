90' Enquêtes - Arnaques, violences et fou du volant : Tolérance zéro pour les gendarmes d'Orléans

À une heure et demie au sud de Paris, Orléans, 300 000 habitants. Une ville chargée d'histoire où il fait bon vivre. Pourtant, chaque jour, plus de 85 crimes et délits sont commis dans le département du Loiret. Les équipes de 90' Enquêtes ont suivi pendant plusieurs mois les missions de la compagnie de gendarmerie : 180 militaires en alerte permanente.Découvrez notamment les hommes du PSIG, une unité en première ligne qui enchaîne les interventions de nuit souvent musclées, pour souvent, traquer les cambrioleurs. Les gendarmes doivent aussi faire face à une nouvelle forme d’escroquerie, de plus en plus fréquente : de faux billets de 20 ou 50 euros que tentent d'écouler des délinquants au profil très étonnant.Dans les quartiers pavillonnaires d’Orléans, a priori sans histoire, découvrez également que les forces de l'ordre constatent l’explosion des cultures sauvages de cannabis. Pour ces apprentis jardinier, c’est tolérance zéro.Enfin, vous embarquerez avec les motards de la gendarmerie sur la célèbre autoroute A10 qui traverse le département. Entre chauffards et carambolages spectaculaires, c’est la route de tous les dangers.