90' Enquêtes - Arnaques, violences et fou du volant : tolérance zéro pour les gendarmes d'Orléans

À une heure et demie au sud de Paris, Orléans et ses 300 000 habitants. Un cadre de vie agréable, mais le département du Loiret montre aussi parfois un aspect moins reposant. Entre trafics, agressions ou cambriolages, les 180 gendarmes de la compagnie se battent sur tous les fronts dans ce département aux multiples visages, entre petits hameaux isolés et quartiers populaires. Ils ont également un vaste réseau routier à surveiller de près : l’autoroute A10, très fréquentée qui est le terrain de jeu préféré des chauffards responsables d’accidents à répétition. Un autre fléau prend une ampleur inquiétante : les conducteurs sous l’emprise de stupéfiants, désormais plus nombreux que ceux en état d’ivresse. Dans ce numéro de 90’ Enquêtes, vous suivrez Olivier, jeune lieutenant du PSIG de 28 ans. Son quotidien est rythmé par les refus d’obtempérer qui se terminent mal et les interpellations au petit matin. De son côté, Ophélie, jeune gendarme de 25 ans, devra évacuer un immeuble en pleine nuit pour éviter un drame, causé par un incendie volontaire dont elle recherchera l’origine. Enfin, Anne-Sophie, 39 ans, adjudante-cheffe, interviendra au beau milieu d’un conflit de voisinage sur le point de dégénérer.