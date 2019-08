90' Enquêtes - Arnaques, vols et bons plans : comment éviter le Paris-piège à touristes ?

Avec 16 millions de visiteurs l’an passé, Paris est la troisième ville la plus visitée au monde après Bangkok et Londres. Et cette année, 3 ans après les attentats, la fréquentation repart en flèche avec 15% de touristes étrangers en plus. Pour assurer la sécurité de ces millions de visiteurs, la police est sur le pied de guerre. Des unités en civil surveillent les lieux les plus courus. De la Butte Montmartre aux Champs-Élysées en passant par la Tour Eiffel, vous allez découvrir le quotidien des policiers de la BAC, la célèbre Brigade anti-criminalité, et de l’USTTT, un groupe spécialisé qui traque les délinquants à l’affût de proies faciles dans les quartiers touristiques de la capitale. De la vente à la sauvette aux arnaques des jeux de hasard, tout est bon pour extorquer de l’argent aux étrangers. C’est une nouveauté, des policiers venus de Roumanie viennent désormais prêter main forte leurs collègues français pour chasser les bandes venues des pays de l’Est. Les touristes sont très convoités pour les millions de devises qu’ils dépensent dans les commerces de la capitale. Du Moulin Rouge aux bateaux-mouches, dans tous ces lieux incontournables, c’est la bagarre pour les attirer. Si la plupart des professionnels du tourisme misent sur l’innovation et l’originalité, vous allez voir que certains, moins scrupuleux, ont parfois recours à des « combines » pour soutirer quelques euros aux clients étrangers.Egalement en ligne de mire, la clientèle chinoise toujours plus nombreuse. A coup de petites astuces, les magasins et les hôteliers se les arrachent en se pliant à leurs moindres désirs avec parfois de grosses frayeurs quand il faut faire face à des centaines de personnes qui débarquent en même temps. Les touristes asiatiques ou sud-américains sont une mine d’or pour les milliers de « guides » plus ou moins officiels. Dernière tendance, les guides à 0 euro sur internet. Ils vous promettent un tour des principaux monuments pour rien. Mais au final, la facture peut s’avérer plus lourde que prévue. Enfin, vous découvrirez l’envers du décor du business des souvenirs… Derrière la promesse de rapporter à la maison un morceau du « Paris éternel », vous allez voir qu’ils ne sont pas toujours vraiment made in France !