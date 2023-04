90' Enquêtes - Au coeur de la brigade des accidents de la route

Dans les rues de la capitale chaque semaine 160 personnes sont grievements blessées et une décède à la suite d'un accident de la route. Enquête sur les causes et les conséquences terribles de cette violence routière. Qui des voitures, des deux roues ou des pietons sont les plus souvent responsables ? Quelles sont les principales raisons de ces accidents ? Que fait la police en matière de prévention ? Comment traque-t-elle les chauffards ? Quelles sont les conséquences pour les victimes ? Comment les auteurs sont-ils traduits en justice ?