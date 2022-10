90' Enquêtes - Autoroute de la drogue : alerte à la frontière belge

En savoir plus sur Tatiana Silva

Depuis le Nord de la France, il faut moins de deux heures d'autoroute aux acheteurs de drogue pour atteindre les Pays-Bas. Plus aucun contrôle aux frontières, aucun péage, mais sur leur chemin ces consommateurs risquent de croiser des dealers de la route, les " Drug Runners ". Ces nouveaux trafiquants ont fait des routes vers la Hollande leur terrain de chasse. De jour comme de nuit, ils ratissent le bitume en racolant les touristes français qui partent pour Amsterdam. Leur méthode : se mettre à hauteur des voitures à pleine vitesse, baisser la fenêtre et proposer tout un catalogue de drogues.Ils sont les hommes de main de groupes mafieux albanais et turcs très puissants. Des trafiquants qui sont aussi des fous du volant, prêts à tout pour échapper à la police. Pour les traquer, des unités antidrogues mobiles ont été créées. Les forces de l'ordre sortent les gros moyens: puissantes voitures banalisées, hélicoptère et drône militaire.Qui sont ces Drugs Runners? Quelles sont leurs méthodes ? Comment la police les piste ? Pendant plusieurs mois, en immersion avec les unités spéciales françaises, belges et hollandaises, nous avons enquêté sur ces dealers de la route. Nous avons aussi remonté les filières, de la frontière franco-belge où les achats se multiplient poussant des dealers à prendre des risques insensés, jusqu'aux laboratoires clandestins particulièrement bien camouflés dans les campagnes hollandaises où cette drogue est fabriquée.Les Drug Runners tentent également d'inonder la France avec un nouveau produit stupéfiant : la " crystal meth ", une drogue de synthèse extrêmement nocive, popularisée par la série américaine " Breaking Bad ". Depuis quelques mois, les services de la douane réalisent des saisies inhabituelles de ce nouveau produit. Ces impressionnants trafics ne sont pas sans conséquences sur la région frontalière des Hauts de France. Agressions avec violence, confrontations musclées entre policiers et dealers dans les cités défavorisées.