90' Enquêtes - Avalanches et skieurs fous : danger sur les pistes

Avalanches meurtrières, accidents de ski, blessures… Tous les ans, près de 8 millions de vacanciers partent aux sports d'hiver avec la promesse de plaisir et de dépaysement… Malheureusement, beaucoup oublient que la montagne est également synonyme de dangers : chaque année les sports d'hiver font plus de 150 000 blessés. En cause, de plus en plus souvent, le comportement irresponsable de certains skieurs, qui n'hésitent pas mettre en danger leur vie et celles des autres, pour quelques instants d'adrénaline. Mais ce que redoutent le plus les sauveteurs, ce sont les avalanches. Rien ne résiste à leur puissance meurtrière. L'an dernier, elles ont tué en France pas moins de 45 personnes. Et ce début d'année a déjà été endeuillé par deux terribles drames, dont l'un aux Deux-Alpes où deux lycéens ont trouvé la mort. Que s'est-il passé ? Comment expliquer de telles coulées meurtrières ? Aux côtés des sauveteurs, des gendarmes et des victimes, 90' Enquêtes nous emmène au cœur de cet hiver de tous les dangers.