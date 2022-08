90' Enquêtes - Bagarre, drogue, chauffard : le quotidien des gendarmes du Sud (Partie 1)

C'est un numéro exceptionnel. Une série en 4 épisodes consacrée aux unités de choc de la gendarmerie, en immersion totale au cœur des brigades d'Aubagne, de Roquevaire, Carnoux-en-Provence et Cassis. Des noms qui sentent bon les vacances et la Méditerranée. Mais pour ces gendarmes du Sud, le quotidien est loin d'être de tout repos. Pendant plusieurs mois, les caméras de 90 Enquêtes ont pu partager les missions des 150 gendarmes de ces brigades situées à quelques kilomètres de Marseille et recueillir leurs témoignages en toute intimité.