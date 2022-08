90' Enquêtes - Bagarre, drogue, chauffard : le quotidien des gendarmes du Sud (Partie 4)

C’est un numéro exceptionnel de votre magazine 90 enquêtes que nous vous proposons aujourd’hui. Une série en 4 épisodes consacrée aux unités de choc de la gendarmerie, en immersion totale au cœur des brigades d’Aubagne, Roquevaire, Carnoux-en-Provence et de Cassis. Des noms qui sentent bon les vacances et la Méditerranée. Mais vous allez voir que pour ces gendarmes du Sud, le quotidien est loin d’être de tout repos. Pendant plusieurs mois, nous avons pu partager les missions des 150 gendarmes de ces brigades situées à quelques kilomètres de Marseille et recueillir leurs témoignages en toute intimité. Vous allez ainsi découvrir Florian, le patron du PSIG, et son collègue Patrick, un pilier de cette unité spécialisée dans les opérations sensibles. Pères de familles, mais aussi gendarmes de choc, nous avons pu partager le quotidien de leur vie de famille, et les filmer au cœur de l’action, lors d’interpellations musclées dans des cités sensibles de Marseille. Vous suivrez aussi les premiers pas d’Emeline, une élève gendarme de 23 ans, qui va découvrir le quotidien parfois riche en émotions de ce coin de Méditerranée. Notamment lors d’une intervention pour un conflit familial qui va mettre ses nerfs à vif.Vous verrez aussi comment Jordan, un fin limier de la Brigade, va devoir résoudre une enquête riche en rebondissements sur une mystérieuse affaire d’agression au couteau sur la route des calanques. Jérémie, lui, est un gendarme mobile au franc-parler appelé en renfort dans le sud de la France. Intransigeant et inflexible lorsqu’il s’agit de faire respecter la loi. Avec lui, c’est tolérance zéro. Surtout quand des fêtards alcoolisés ont la mauvaise idée de venir uriner sur les murs de sa brigade ! Vous ferez aussi la connaissance de Linda, une toute jeune recrue, qui va se retrouver en première ligne dans une affaire de conflit familial qui va dégénérer… et où elle va devoir sortir son arme pour la première fois. Enfin, Thierry et Géraldine, deux piliers du peloton autoroutier, spécialistes de la traque aux chauffards, vont affronter de drôles d’oiseaux de nuit. A l’image d’un conducteur totalement ivre qui est tombé de son véhicule en prenant son ticket de péage… et qui nie pourtant avoir bu la moindre goutte d’alcool !