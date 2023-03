90' Enquêtes - Bagarres, vols et agressions : les gendarmes d’Avignon sur le Pont

Baignées de soleil presque toute l’année, Avignon et sa région évoquent souvent la douceur de vivre, mais pas pour tout le monde. Trafics en tout genre, vols, agressions, chauffards… les 710 gendarmes du Vaucluse assurent près de 20 000 interventions par an, soit plus de 50 par jour ! Des vols et des cambriolages à répétition notamment. Cette année, les vols à l’étalage grimpent en flèche, avec une augmentation de 20%. Vous découvrirez une agression très violente dans un supermarché pour quelques vêtements. Parmi les missions prioritaires, il y a aussi le trafic de drogue, des réseaux bien implantés mobilisent les fins limiers de la Brigade presque chaque semaine. Avec une nouvelle tendance : ce que les enquêteurs surnomment le « ubershit » : la livraison de stupéfiants à domicile. Comme partout en France, il faut aussi combattre la délinquance du quotidien. Détresse sociale ou conflits entre voisins. Enfin, les gendarmes d’Avignon sont en première ligne pour faire régner l’ordre sur la célèbre autoroute A7, où les chauffards s’en donnent à cœur joie.