90' Enquêtes - Bling-bling, pèlerinage et fêtes géantes : l'incroyable univers des gitans

En savoir plus sur Tatiana Silva

Ils sont 500 000 et représentent 1% de la population française. Mais personne ne les connaît vraiment. Les « Gitans » dérangent autant qu’ils intriguent. Parmi leurs valeurs communes : le sens de la fête, de la famille et de la musique. Chacun de leurs baptêmes, de leurs mariages ou de leurs anniversaires se transforment en un événement hors du commun. La fête la plus étonnante est le pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer, organisé chaque année au début de l’été : un spectacle son et lumière à ciel ouvert. La procession de milliers de pèlerins cède la place, la nuit tombée, à d’innombrables petits groupes de musiciens qui improvisent autour du feu. Barbecues géants, concerts de rues, tenues de princesses… vous allez découvrir les secrets de cette célébration unique. Nous avons vécu en immersion les préparatifs des festivités des Saintes-Maries-de-la-Mer, de la Procession aux improvisations nocturnes. Nous vivrons aussi un baptême Gitan au sein d’une famille qui a accepté de nous faire partager son quotidien. Vous découvrirez comment ces « gens du voyage » organisent leurs fêtes. Deux autres événements sont particulièrement importants dans la vie d’un Gitan : l'anniversaire des 18 ans et le mariage qui sont synonymes de fêtes géantes.Avec un rapport très particulier à l’argent : sujet tabou entouré de mystères, mais que les Gitans aiment montrer. Voitures rutilantes, caravanes luxueuses, tenues clinquantes, buffet à volonté, les fêtes sont l’occasion d’en mettre plein la vue.Vous verrez que cette communauté est capable de réaliser des folies pour la famille et que leurs exigences de perfection sont sans limites, comme si les Gitans jouaient leur vie en une soirée.