90' Enquêtes - Bons plans, nouvelles tendances, pièges à éviter : comment réussir son mariage ?

228 000 mariages ont été célébrés l’an dernier. Et les Français dépensent 9000 euros en moyenne pour que cette journée reste inoubliable. Résultat : le marché explose avec près de 5 milliards d’euros générés chaque année ! Un business qui attire de plus en plus d’acteurs : de l’organisateur qui promet un mariage clé en main, jusqu’au nouveau métier d’officiant de cérémonie. Comment s’y retrouver ? Mariage écolo, mariage « sponsorisé », mariage au bout du monde à prix cassé… Quelles sont les nouvelles tendances ? Du choix de la robe à celui du traiteur, quels sont les pièges à éviter pour que le conte de fées ne se transforme pas en cauchemar ? S’offrir un mariage de rêve avec un petit budget, c’est l’espoir de tous les couples. Et c’est aujourd’hui possible grâce à la formule très tendance du « mariage sponsorisé ». Julie et Florian ont tenté ce pari. Le concept : négocier une ristourne avec tous les prestataires, de la maquilleuse au décorateur, en échange de publicité le jour de la cérémonie. Et ça marche ! Vous allez découvrir comment ce couple de Loire-Atlantique a divisé la facture par deux pour s’offrir le mariage dont ils rêvaient. Autre tendance, se marier loin de chez soi, à l’étranger. Parmi les destinations très en vogue : l’Italie, la Grèce, les îles des Caraïbes, mais aussi le Maroc. A quelques heures d’avion, c’est l’endroit idéal pour un mariage des mille et une nuits, dans un palais, sans faire exploser le budget. Une formule exotique qui a attiré Awatefe et Olivier. Mais pour eux, l’organisation va se révéler pleine de surprises et d’imprévus. Aujourd’hui, fini la traditionnelle journée où s’enchaînent passages à la mairie et à l’église. Très en vogue, le nombre de cérémonies laïques explose. Un patron d’agence d’évènements l’a bien compris. De la demande en mariage, à la soirée dansante, en passant par l’organisation d’un vin d’honneur plutôt original, il propose toute une palette de prestations qui décoiffent. Mais vous allez découvrir que le plus beau jour de sa vie peut aussi se transformer en cauchemar. C’est la douloureuse expérience vécue par Marie et Steeve. Ils avaient confié l’organisation de leur fête, et une bonne partie de leurs économies, à un wedding-planner qui a disparu du jour au lendemain. Aujourd’hui, Marie et Steeve ne sont pas les seules victimes. Plusieurs plaintes ont été déposées contre le jeune patron, âgé de 20 ans seulement, au cœur d’une incroyable affaire que nous vous révèlerons en exclusivité.