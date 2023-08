90' Enquêtes - Braquages, drogue, vols de voiture : la frontière belge au cœur des trafics

De Dunkerque à Longwy s’étend la frontière franco-belge : une bande longue de 620 kilomètres au cœur de tous les trafics et de tous les délits. Avant 1993, les douaniers surveillaient les dizaines de points de passage. Ils ont tous disparus depuis l’ouverture de l’espace Schengen. Alors aujourd’hui, douaniers et policiers ont dû s’adapter car cette zone est le théâtre d’un nouveau phénomène très inquiétant. En effet, des délinquants Français traversent la frontière pour voler des voitures en Belgique ou commettre des cambriolages, parfois très violents, avant de regagner aussitôt la France pour échapper aux policiers du plat pays.Résultat : des interventions musclées, des délits de fuite et des courses-poursuites souvent très spectaculaires. Comme à Mouscron, petite ville belge installée sur la frontière, où près d’un tiers des délits recensés sont commis par des Français. Nous avons pu partager le quotidien des forces de l’ordre dans cette région où la délinquance explose !La frontière est aussi devenue le point de passage privilégié pour des centaines de trafiquants de drogue entre la France et la Belgique. Depuis cinq ans, les saisies de cocaïne s’envolent : plus de 50 tonnes par an ! C’est désormais plus qu’aux Pays-Bas ou dans n’importe quel autre pays d’Europe.Un trafic local, mais aussi de plus en plus international. Car l’autre point d’entrée vers l’Europe, c’est l’aéroport de Charleroi, à moins d’une heure de voiture de la France. Un lieu de trafic sous très haute surveillance. Ici aussi, il a fallu s’adapter aux nouvelles méthodes des dealers.Vous découvrirez notamment le flair infaillible d’un fin limier de la douane. Un chien spécialement dressé pour renifler aussi bien la drogue que les grosses liasses de billets. On appelle cela, un « chien cash ». Et vous allez voir que les saisies de drogue réalisées grâce à ce chien hors du commun sont parfois très impressionnantes !Entre nouveaux délinquants et gardiens de la frontière franco-belge… la guerre est déclarée !