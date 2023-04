90' Enquêtes - Braquages, drogue, vols de voiture : la frontière belge au cœur des trafics

En savoir plus sur Tatiana Silva

De Dunkerque à Longwy s’étend la frontière franco-belge : une bande longue de 620 kilomètres au cœur de tous les trafics et de tous les délits. Avant 1993, les douaniers surveillaient les dizaines de points de passage. Ils ont tous disparus depuis l’ouverture de l’espace Schengen. Alors aujourd’hui, douaniers et policiers ont dû s’adapter car cette zone est le théâtre d’un nouveau phénomène très inquiétant. Des délinquants Français traversent la frontière pour voler des voitures en Belgique ou commettre des cambriolages, parfois très violents, avant de regagner aussitôt la France pour échapper aux policiers du plat pays. Résultat : des interventions musclées, des délits de fuite et des courses-poursuites souvent très spectaculaires.