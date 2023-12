90' Enquêtes - Braquages et courses-poursuites : immersion avec les super flics de Belgique

Dans ce nouveau numéro, nous embarquons avec des policiers pas comme les autres : on les surnomme les « supers flics » de Belgique. Des unités spéciales chargées de traquer les criminels les plus endurcis, Belges ou Français, juste de l’autre côté de la frontière. Tout d’abord, nous avons pu nous envoler avec une unité spéciale hors du commun : la force 101, surnommée « RAGO » dans le jargon de la police fédérale belge. Des policiers équipés d’hélicoptères surpuissants avec un technologie de pointe, déployés pour prendre en chasse les délinquants les plus dangereux, en appui des forces d’intervention au sol. Leur quotidien : recherche de personnes disparues, filatures indétectables depuis le ciel, et courses poursuites à grande vitesse pour intercepter, vous allez le voir, de redoutables bandes de braqueurs. En exclusivité, une autre unité spéciale nous a ouvert ses portes : la bridage anti-banditisme. Des enquêteurs hors pair, rompus aux interpellations musclées. Ces policiers d’élite sont capables des interventions les plus spectaculaires, mais aussi de résoudre les affaires les plus difficiles. A l’image d’une bande de faux policiers qui détroussent les habitants à la chaîne. Entre règlements de comptes, braquages et trafic de drogue, d’autres policiers sont en première ligne : les « Bikers » de la police de Bruxelles. Avec leurs vélos, ces fins limiers se faufilent partout pour débusquer voleurs et dealers. Et leurs méthodes sont parfois très surprenantes ! En exclusivité, nous avons pu les accompagner en mission dans l’un des quartiers les plus sensibles : Molenbeek, devenu tristement célèbre pour avoir servi de refuge à certains terroristes des attentats du Bataclan.