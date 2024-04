90' Enquêtes - Braquages, vols, agressions: gangs de voleurs contre commerçants

C’est un fléau en pleine explosion: les braquages de petits commerces et de supermarchés dans nos centres villes et nos galeries marchandes. Chaque jour en France, 7 commerçants sont victimes d’un vol à main armée. Fini les traditionnelles attaques de banque, les voleurs ciblent désormais les bijouteries, les supérettes, mais aussi les bars-tabacs ou les pharmacies. Deux boulangeries sont braquées chaque semaine ! Des attaques éclairs parfois très violentes, pour un butin parfois dérisoire de seulement quelques dizaines d’euros. Derrière ces hold-up violents, il y a bien sûr des bandes organisées. Mais plus seulement. Aujourd’hui, ce sont des clients ordinaires qui volent par nécessité, pour tout simplement survivre malgré la crise. Leur larcin : parfois un simple sachet de piles ou un paquet de couches pour bébé. Résultat pour les commerçants : chaque année, on estime que c’est 1% du chiffre d’affaire qui part dans les poches des voleurs. Une perte sèche colossale de 3,5 milliards d’euros. Alors, beaucoup de responsables de boutiques s’organisent. Notamment les patrons de supermarchés qui recrutent des armées de vigiles et s’équipent de systèmes de vidéosurveillance très sophistiqués pour traquer les bandes organisées qui dévalisent les rayons high-tech ou alcool de leurs magasins. Et les méthodes de ces nouveaux « policiers de supermarchés » sont parfois étonnantes. Vous verrez également que pour se protéger, de plus en plus de commerçants n’hésitent plus à s’armer ou à suivre des stages de self-défense. D’autres ont même décidés de mener des opérations « balance ton voleur », affichant la photo de voleurs présumés sur leur vitrine et sur internet. Des méthodes expéditives qui ne sont pas sans risque et qui flirtent parfois avec les limites de la légalité. Vous découvrirez enfin que beaucoup de produits volés alimentent un véritable circuit parallèle, un marché de la misère où l’on trouve de tout, des produits pour bébés à la cosmétique… et à tous les prix !