90' Enquêtes - Business des animaux : ils sont prêts à toutes les folies

En France, un foyer sur deux possède un animal de compagnie, un record en Europe. Les rapports que nous entretenons avec nos amies les bêtes ont bien changé ces dernières années… Les animaux de compagnie font aujourd’hui partie intégrante de la famille, parfois même, ils en deviennent le centre ! Les vidéos de chiens et chats s’échangent par centaines de millions sur internet à tel point que certains animaux sont devenus de véritables stars internationales du web et rapportent des millions à leurs propriétaires comme le célèbre « Grumpy Cat ». Nous avons rencontré l’heureuse propriétaire de ce chat boudeur aux 100 millions de dollars de revenus. Et de nouveaux services sont apparus impensables il y a encore quelques années : instituts de beauté, hôtels de luxe, psychologues pour chiens et chats... Bref, rien n’est trop beau pour le bonheur de nos bêtes. Nos caméras ont suivi Valérie qui a monté sa propre agence de mannequinat pour animaux avec des chiens et chats, nouveaux emblèmes de mode. Ou Franck, un éducateur canin très réputé dans son quartier. Dans le bois de Boulogne, il promène à lui seul une meute de 50 chiens. Le vétérinaire ne suffit plus, certains vont même chez un comportementaliste comme Thierry Bedossa, comportementaliste animalier très réputé dans son domaine. Les séances avec ses clients ressemblent à une séance chez un psychologue pour humains sauf que dans le cabinet de Thierry, on vient pour régler les problèmes de son chien. Et quoi de plus logique que de terminer par le plaisir et la détente… Rendez-vous au Spa pour animaux ! Le quotidien des employés dans un Spa pour chiens et chats est-il le même que dans un Spa classique ? Balnéothérapie, manucure, massage… Ce nouveau commerce ne désemplit jamais. Alors les propriétaires des chiens et chats sont-ils devenus fous ?