90' Enquêtes - Cambriolages, bagarres, accidents alerte maximum pour les gendarmes de Montpellier

L’Hérault, un département du sud de la France qui sent bon les vacances. Avec ses jolis villages entourés de garigues autour de Montpellier, ses villas cossues, et ses autoroutes ensoleillées. Un havre de paix… du moins en apparence ! Car pour les 1 000 gendarmes chargés d’y faire respecter la loi, la zone est loin d’être de tout repos. Sur les routes et les autoroutes qui traversent le secteur, accidents spectaculaires et comportements dangereux se multiplient. Téléphone au volant, conducteurs ivres ou sous l’emprise de drogues, avec parfois un délit de fuite pour échapper à la sanction... L’an dernier, il y a eu plus de 700 accidents dans le département. Près de 2 par jour. Et il n’y a pas que les délinquants de la route qu’il faut traquer sans relâche. C’est aussi la deuxième région de France la plus touchée par les cambriolages : 14 600 l’année dernière, soit 40 par jour. Des maisons et des centres commerciaux dévalisés, des habitants désabusés et des voleurs toujours plus rusés. Il arrive que parfois les gendarmes réussissent à mettre la main sur ces cambrioleurs chevronnés ! Chaque week-end, les gendarmes de Montpellier doivent aussi surveiller de près les sorties de boîtes de nuit, où la fête dégénère souvent en bagarre. Alors, pour limiter les débordements, la brigade de Saint-Gély-du-Fesc va mener une opération exceptionnelle : une discothèque entière inspectée à la loupe. A la recherche de travail dissimulé, d’armes et de stupéfiants. Et les découvertes des gendarmes vont se révéler étonnantes.