90' Enquêtes - Cambrioleurs, dealers, incendie : pas de répit pour la police de Saint-Etienne

Connue pour son équipe de Foot qui fait la fierté des 170 000 habitants, cette ville voisine de Lyon subit depuis un délits et agressions sur les personnes en hausse de 21%. Mais surtout les délinquants, de plus en plus souvent mineurs, n’hésitent pas à affronter les forces de l’ordre, parfois avec violence. Durant plusieurs semaines nous avons suivi les 470 hommes et femmes de la police nationale appartenant à la BAC à la compagnie motorisée ou encore à la brigade canine. Ils vont devoir régler d’étonnant conflits de famille, arrêter des cambrioleurs, des dealers et même se retrouver au cœur d’un incendie !