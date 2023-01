90' Enquêtes - Caviar, langoustes, macarons : enquête sur les produits stars des fêtes

En savoir plus sur Tatiana Silva

Les fêtes de fin d'année sont pour beaucoup d’entre nous l'occasion de cuisiner des menus d'exception. Aujourd’hui, certains produits de luxe sont proposés en magasin à prix abordable : caviar, escargots, langoustes, macarons… "90’ Enquêtes" a investigué sur ces nouvelles filières.Le soir du Réveillon de Noël ou du 31, pourquoi ne pas déguster un peu de caviar ? Le luxe ultime à 3 000 euros du kilo en moyenne. Un rêve désormais accessible. Dans les grandes surfaces, on en trouve à moins de 10 euros la boîte. Au cœur de ce business étonnant, nos équipes ont enquêté sur les élevages d'esturgeons, le célèbre poisson qui pond ces petits œufs noirs tant convoités. Nous avons découvert, en Italie, certains spécimens qui en produisent en quantités industrielles.Parmi les autres plats que l’on cuisine souvent pendant les fêtes : les escargots. En cassolette ou en persillade, les Français en sont les plus gros consommateurs au monde. Avec sa coquille, il est loin d'être donné : 60 euros du kilo en moyenne. Pourtant on en trouve désormais en hypermarché pour 2 fois moins cher. L'autre grande star de cette fin d'année, c'est la langouste, le plus cher des crustacés. Jusqu'à 160 euros le kilo. Mais dans certaines grandes surfaces, on en trouve pour 4 fois moins cher. À l'origine de cette nouvelle filière, un archipel paradisiaque. Les équipes de "90’ Enquêtes" ont traversé l’Atlantique pour vous le faire découvrir !Enfin, pas de repas d'exception sans une dernière gourmandise à la mode : le macaron. C’est l'une des pâtisseries préférées des Français. Jusqu'à 2 euros pièces en boutique spécialisée, jusqu’à 3 fois moins cher en grande surface. Pourquoi un tel écart de prix ? Quelles sont les recettes secrètes des fabricants ?