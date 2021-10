90' Enquêtes - Centres commerciaux du futur : Comment nous faire dépenser plus

Dans ce numéro inédit, nous avons enquêté sur un nouveau phénomène qui fascine et qui effraie aussi parfois. Ces nouveaux centres commerciaux géants qui sortent de terre près de nos villes, avec des concepts étonnants tout droit inspirés du modèle américain. On en compte déjà plus de 800 dans notre pays et une dizaine de nouveaux projets vont ouvrir leurs portes. ? Finie la bonne vieille zone commerciale avec le parking en sous-sol, aujourd’hui les investisseurs rivalisent d’imagination et multiplient les innovations pour attirer toujours plus de clients?: piscines, toboggans, crèche pour les enfants, aire de jeu pour occuper les plus petits pendant que les parents font leurs emplettes, restaurants à thème, cinéma et animations en tous genres… Mais aussi nouveau design, avec grands espaces, fontaines, verdure et galeries commerçantes à ciel ouvert. C’est la nouvelle recette pour nous faire consommer et dépenser toujours plus. ? Un modèle directement inspiré de Dubaï et d’Amérique du Nord. Au Canada, nos caméras ont pu filmer l’un des trois plus grands centres commerciaux du monde. Là-bas le gigantisme n’a plus de limite?! Implantés au milieu des magasins, un parc d’attraction géant digne de Disneyland ainsi que le plus grand parc aquatique couvert du monde… et même un hôtel façon Las Vegas, avec chambres à thèmes, ouvert 24H/24 toute l’année. Le tout, desservi par le plus grand parking de la planète. Vous découvrirez les petits secrets de ce mastodonte unique en son genre. ? Vous verrez aussi que les patrons de ces mégastructures doivent déployer des moyens colossaux pour gérer ces véritables «?ville dans la ville?» et lutter contre l’insécurité et le vol. ? Des temples de la consommation que les promoteurs français tentent d’importer chez nous et de les implanter partout en périphérie de nos villes. La conséquence?: dans nos centres-villes, de plus en plus désertés, des centaines de petits commerçants mettent la clé sous la porte. Comme à Montpellier, où nous avons rencontré un groupe de résistants qui mène la rébellion contre ces nouveaux centres commerciaux géants, afin d’échapper à la faillite. Avec parfois, quelques victoires à la clé.