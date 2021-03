90' Enquêtes - Chasse aux voleurs : quand les commerçants traquent les rois de la fauche

Les vols dans les magasins coûtent chaque année 4 milliards d'euros aux commerçants français. Ce sont plus de 10 millions d’euros chaque jour qui ne rentrent pas dans la caisse ! Alors aujourd’hui, du petit gérant de boutique au patron de supermarché, tous s’organisent face à ce phénomène en augmentation. Dans les grandes surfaces, on vole les produits les plus chers, comme l'alcool ou les cosmétiques, mais le vol des produits de première nécessité comme de la nourriture ou des couches pour les enfants est en forte augmentation. Nous avons suivi les agents de sécurité qui protègent nos supermarchés contre des rois de la fauche aux techniques toujours plus élaborées et aux méthodes parfois très surprenantes. Le phénomène est tel que des écoles de formation aux métiers d’agents de sécurité ne désemplissent pas et il existe même des applications pour commander son agent de sécurité en deux clics… succès garanti chez les petits commerçants. Les commerçants se défendent alors comme ils le peuvent : systèmes d'alarme toujours plus performants, caméras derniers cris, télésurveillance et parfois certains n’hésitent pas à s’armer.