90' Enquêtes - Chauffards, cambrioleurs et tireur fou : pas de répit pour les gendarmes du Sud

Istres, située 50 kilomètres à l’ouest de Marseille, est loin d’être une partie de plaisir pour les gendarmes de la compagnie : cambriolages, trafics de stupéfiants, agressions… sans parler des fous du volant qui conduisent ivres ou sous l’emprise de cannabis. Ils devront faire face à une violente bagarre à la sortie d’une discothèque et à un accident impressionnant après une soirée trop arrosée. Vous suivrez notamment Laurent et Emrah, lors de leurs missions, comme cette nuit-là, où ils devront utiliser un nouvel outil très efficace, le stop stick, pour arrêter un véhicule lancé à plus de 100 km/h. Pour sa part, Stéphane, 46 ans, devra résoudre une affaire hors du commun. Un tireur fou qui ouvre le feu sur les automobilistes et sème la panique dans la région. Une enquête qui va se révéler très surprenante. Enfin, vous suivrez Jérémy, sur les traces de cambrioleurs qui s’introduisent dans les maisons même quand leurs occupants sont sur place.