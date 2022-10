90' Enquêtes - Chauffards, cambrioleurs et tireur fou : pas de répit pour les gendarmes du Sud

En savoir plus sur Tatiana Silva

La région sent bon les vacances avec ses plages et ses jolies stations balnéaires : entre Salon-de-Provence et Martigues, bienvenue à Istres, située 50 kilomètres à l’ouest de Marseille. Et pourtant, pour les gendarmes de la compagnie, faire régner la loi dans cette commune des Bouches-du-Rhône est loin d’être une partie de plaisir : cambriolages, trafics de stupéfiants, agressions… sans parler des fous du volant qui conduisent ivres ou sous l’emprise de cannabis.Parmi cette centaine de militaires, des hommes entraînés aux interventions risquées, ceux du Psig, le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie. Ils devront faire face à une violente bagarre à la sortie d’une discothèque et à un accident impressionnant après une soirée trop arrosée. Vous suivrez notamment Laurent et Emrah, lors de leurs missions. Comme cette nuit-là, où ils devront utiliser un nouvel outil très efficace, le stop stick, pour arrêter un véhicule lancé à plus de 100 km/h. Pour sa part, Stéphane, 46 ans, devra résoudre une affaire hors du commun. Un tireur fou qui ouvre le feu sur les automobilistes et sème la panique dans la région. Une enquête qui va se révéler très surprenante.Enfin, nous suivrons Jérémy, sur les traces de cambrioleurs qui s’introduisent dans les maisons même quand leurs occupants sont sur place.