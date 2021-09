90' Enquêtes - Chauffards, trafics, incivilités : les policiers de Thionville en action

A priori, c’est une ville cossue et paisible de l’Est de la France, à la frontière du Luxembourg et de l’Allemagne. Pourtant, avec ses 41 000 habitants, Thionville n’échappe pas à la délinquance. Vols, bagarres, incivilités, trafics de stupéfiants… pas un jour sans un incident. Alors, la municipalité a décidé de réagir : en première ligne, sa police municipale, avec ses 26 hommes, en majorité d’anciens gendarmes, tous armés et rôdés aux interventions délicates.Pour les aider dans leur mission, 143 caméras de vidéosurveillance réparties un peu partout dans la ville. Une source d’information précieuse dans la traque quotidienne aux délinquants.A Thionville, l’autre spécialité de la police municipale, c’est la lutte contre la délinquance routière. Equipés de radar, les policiers organisent régulièrement des contrôles de vitesse. Mais aussi, et c´est plus surprenant, ils contrôlent les supérettes et restaurants pour traquer les fraudes et les problèmes d’hygiène. Avec parfois, de grosses surprises à la clé...Pendant? plusieurs mois, nous avons suivi ces policiers de proximité qui tiennent autant à faire respecter la loi qu’à gagner la confiance des habitants pour que leur ville redevienne paisible.Un peu plus au Sud, vous allez découvrir que cette chasse aux délinquants est également une priorité pour les gendarmes.