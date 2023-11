90' Enquêtes - Chauffards, trafics, règlements de compte : les gendarmes de Montauban dans le feu de l’action

Direction Montauban, à quelques kilomètres au nord de Toulouse. Une ville a priori tranquille où les faits de violence ont tout de même augmenté de 34% l’an dernier. Pour le découvrir, nous avons posé nos caméras pendant plusieurs semaines, au cœur des unités de la gendarmerie du département. Plus d’une centaine d’hommes et de femmes mobilisés 24H/24 pour faire régner l’ordre et assurer la sécurité des citoyens. Parmi les gendarmes, vous allez découvrir ceux du PSIG, le peloton de surveillance et d’intervention. Au quotidien, ces spécialistes des opérations musclées sont confrontés à la violence ou encore au trafic de stupéfiants. Dans la banlieue de Montauban, nous avons aussi partagé le quotidien des petites brigades, au contact direct avec la population. Dans les traces de Coralie et Benoît, dont la vie est rythmée par les appels à l’aide. Qu’il s’agisse de cambriolages, de conflits familiaux ou de règlements de compte entre mineurs. L’autre mission des gendarmes, c’est la traque des chauffards. Leur terrain de chasse : les petites routes du département, mais aussi l’A62, une autoroute très fréquentée. Les fous du volant y sont nombreux. Mais les gendarmes ne manquent ni de moyens ni d’expérience pour les intercepter !