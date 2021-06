90' Enquêtes - Chips, tomates, glaces : révélations sur les produits stars de l'été

A l’heure de l’apéritif entre amis, ou en pique-nique sur la plage, ils seront des incontournables de notre été : chips, tomates cœur-de-bœuf ou encore glaces artisanales.Abordables, faciles à préparer et surtout à la mode, nous en consommons toujours plus chaque année. Alors les professionnels surfent sur la tendance et rivalisent d’imagination pour nous faire saliver… Les chips, tout d’abord. Elles se vendent jusqu'à 30 euros le kilo, un record pour de la pomme de terre. C’est l’un des marchés les plus lucratifs de l'agro-alimentaire. Pourtant vous allez voir que le traitement des patates et certains produits ajoutés pour leur donner plus de goût peuvent poser question. Et les arômes utilisés pour les parfumer sont parfois surprenants. Nous nous sommes aussi intéressés à la tomate, notamment sa variété la plus célèbre : la cœur-de-bœuf. Vous allez découvrir que son prix élevé n'est pas toujours synonyme de qualité. Et sur les marchés de nos vacances, gare aux pièges ! Car la reine des tomates est parfois victime d'usurpation d'identité. Enfin, la glace, le dessert préféré des Français et surtout des enfants. Sa consommation a été multipliée par 6 en 20 ans. De quoi attiser la convoitise de certains vendeurs peu scrupuleux qui sont parfois prêts à tout pour baisser les prix. Fabriquées avec des poudres industrielles ou gonflées à l’air… derrière le label de glace artisanale, peuvent se cacher des pratiques plutôt étonnantes.Alors, quels sont les secrets des produits stars de nos vacances ? Comment sont-ils fabriqués ? Que contiennent-ils vraiment ?