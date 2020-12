90' Enquêtes - Choc frontal, excès de vitesse, stupéfiants : pourquoi nos routes sont-elles de plus en plus meurtrières ?

En savoir plus sur Tatiana Silva

En 2016, la mortalité routière a marqué une troisième année de hausse consécutive avec 3469 victimes. Excès de vitesse, alcool, stupéfiants, téléphone portable au volant: les principaux facteurs d'accidents sont bien connus. Tout comme les axes routiers les plus dangereux. Alors pourquoi policiers et gendarmes n'arrivent-ils pas à réduire les comportements à risque ? Malgré le système du permis à point et la multiplication des radars, pourquoi y-a-t-il de plus en plus de chauffards ?Pendant plusieurs mois, TMC a enquêté sur les routes les plus meurtrières. En immersion avec les gendarmes, policiers, pompiers et dépanneurs, ces « anges gardiens » qui tentent au quotidien de sauver des vies et d’arrêter les automobilistes inconscients.90’ ENQUÊTES s’est notamment intéressé à la RCEA, dans le centre du pays, une nationale qui se voit chaque année décernée le titre de « Route de la mort ». Avec un triste record: celui du nombre de chocs frontaux entre voitures et camions. Et des drames qui font régulièrement la Une de l'actualité. Le 8 janvier dernier, un accident de car spectaculaire a fait 4 morts et 28 blessés. Dans l’Est, une autre nationale est considérée comme l'une des routes les plus dangereuse de France: la nationale 4. Reliant Paris à Strasbourg, via Nancy, cette 2 fois 2 voies longue de 230 km est une succession de grandes artères très roulantes et souvent encombrées qui provoque de nombreux carambolages. La RN4 a été le théâtre d’un effroyable accident qui a bouleversé toute la région: cinq membres d’une même famille, deux soeurs et leurs enfants, tués sur le coup dans un choc frontal avec un camion. Le routier conduisait sous l’emprise de la cocaïne ! Comment la famille des victimes a-t-elle vécu ce drame ? Pourquoi ce chauffeur déjà connu pour des problèmes de stupéfiants était-il encore en activité ? Nationales, mais aussi autoroutes et petites routes de campagne, les équipes de 90’ ENQUÊTES ont sillonné la France entière pour découvrir les causes de l'augmentation de l'insécurité routière depuis plusieurs années. Une enquête exclusive sur les axes les plus dangereux où la moindre conduite à risque peut transformer chacun d'entre nous en véritable bombe roulante !