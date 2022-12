90' Enquêtes - Choc frontal, excès de vitesse, stupéfiants : pourquoi nos routes sont-elles de plus en plus meurtrières ?

En 2016, la mortalité routière a marqué une troisième année de hausse consécutive avec 3469 victimes. Excès de vitesse, alcool, stupéfiants, téléphone portable au volant : les principaux facteurs d'accidents sont bien connus. Tout comme les axes routiers les plus dangereux. Alors pourquoi policiers et gendarmes n'arrivent-ils pas à réduire les comportements à risque ? Malgré le système du permis à point et la multiplication des radars, pourquoi y-a-t-il de plus en plus de chauffards ? Pendant plusieurs mois, TMC a enquêté sur les routes les plus meurtrières. En immersion avec les gendarmes, policiers, pompiers et dépanneurs, ces « anges gardiens » qui tentent au quotidien de sauver des vies et d’arrêter les automobilistes inconscients. 90’ ENQUÊTES s’est notamment intéressé à la RCEA, dans le centre du pays, une nationale qui se voit chaque année décernée le titre de « Route de la mort ».