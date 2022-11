90' Enquêtes - Cigarettes, drogue, contrefaçons : trafics en tous genres à la frontière espagnole

En savoir plus sur Tatiana Silva

La frontière franco-espagnole est une zone fréquemment empruntée par les trafiquants qui reviennent du Maroc ou d’Espagne. Dans ce numéro de 90’ Enquêtes, vous allez entrer en immersion dans le quotidien musclé des équipes des douanes. Du poste-frontière du Perthus où Pascal, le chef de brigade, et ses équipes, réalisent des saisies de drogue spectaculaires jusqu’en haut de l’autoroute A10, où les motards de la brigade des douanes de Bordeaux sont en alerte pour les interpeller, pas de répit pour les douaniers. Du simple touriste qui fait passer quelques cigarettes en trop jusqu'aux contrebandiers les plus aguerris, vous allez découvrir que les interventions des motards se révèlent parfois très étonnantes, mais aussi très dangereuses. Si les autoroutes sont aussi bien surveillées, les villes côtières le sont également. Chaque jour, la brigade VTT lutte contre les petits dealers qui tentent de faire la loi dans les quartiers. L’été, ce qui intéressent les vacanciers ce sont aussi les bonnes affaires. Dans la principauté d’Andorre, à La Jonquera ou au Perthus, les prix de l’alcool ou des cigarettes sont jusqu’à 4 fois moins chers qu’en France, de quoi faire des économies qui n’échappent pas aux douaniers. Dans ce 90’ Enquête, vous allez découvrir que certains commerçants peu scrupuleux proposent même aux touristes de la marchandise encore moins cher, car derrière les vrais magasins, des trappes permettent d’accéder à des arrière-boutiques aux allures de caverne d’Ali Baba de la contrefaçon. Refus d'obtempérer, courses poursuites et contrefaçons, la police des frontières doit faire face à des hommes prêts à tout pour ne pas se faire prendre.