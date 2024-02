90' Enquêtes - Cigarettes, drogue, contrefaçons : trafics en tous genres à la frontière espagnole

La frontière franco-espagnole : 623 kilomètres qui serpentent au sommet du massif des Pyrénées, de la Méditerranée à l'Atlantique. Une zone sous très haute surveillance qui fait office de plaque-tournante pour tous les trafics : drogue, alcool, cigarettes et contrefaçons. Pour faire face aux trafics en tous genres, les équipes des douanes sont sur la brèche. C’est le cas au poste-frontière du Perthus où Pascal, le chef de brigade, et ses équipes, réalisent des saisies de drogue spectaculaires, parmi les plus grosses de France. Ici, les douaniers traquent des trafiquants internationaux. Et quand les trafiquants arrivent à passer la frontière, ils ne sont pas sortis d’affaire pour autant. Un peu plus haut sur l’autoroute A10, les motards de la brigade des douanes de Bordeaux sont en alerte pour les interpeller. Nous avons suivi Frédéric, passionné de grosses cylindrées et douanier depuis 9 ans. Du simple touriste qui fait passer quelques cigarettes en trop jusqu'aux contrebandiers les plus aguerris, vous allez découvrir que les interventions des motards se révèlent parfois très étonnantes… mais aussi très dangereuses ! Nous avons aussi enquêté sur les villes qui bordent la frontière. Car chaque été, plus de 3 millions de vacanciers envahissent les stations balnéaires de la frontière espagnole. A l’image de Perpignan qui, avec ses 120 000 habitants, est l’une des plus grosses villes de la région. Pour assurer la sécurité des habitants et des touristes face à la délinquance et aux trafics transfrontaliers, l’été, sa police municipale est aux aguets. Nous avons suivi David, de la brigade VTT, qui lutte au quotidien contre les petits dealers qui tentent de faire la loi dans les quartiers. Ce qui attire des milliers de Français à la frontière, ce sont aussi les bonnes affaires. Dans la principauté d’Andorre, à La Jonquera ou au Perthus, les prix de l’alcool ou des cigarettes sont jusqu’à 4 fois moins chers qu’en France. Nous allons vous révéler que certains commerçants peu scrupuleux proposent même aux touristes de la marchandise encore moins chère : sacs, tee-shirts, parfums... Car derrière les vrais magasins, des trappes permettent d’accéder à des arrière-boutiques aux allures de caverne d’Ali Baba de la contrefaçon !