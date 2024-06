90' Enquêtes - Clubs de vacances : sous le soleil exactement ?

Economiques et conviviaux, les clubs de vacances séduisent chaque année de nombreux touristes. L'équipe du magazine a suivi le quotidien de vacanciers en Tunisie, ainsi que le personnel à leur service. Les Français aussi offrent toujours plus de services. Franck, propriétaire d'un camping 5 étoiles à Saint-Raphaël, propose un complexe aquatique, un restaurant, une supérette, une salle de musculation, une discothèque et même un salon de coiffure ! Mais parfois, les vacances réservent de mauvaises surprises, entre annulations de voyage, retards de vol et hôtels insalubres...