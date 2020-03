90' Enquêtes - Conduites à risque, vitesse et téléphones portables: tous chauffards

En savoir plus sur Tatiana Silva

Après trois années consécutives de hausse, le nombre de mort sur les routes françaises a légèrement baissé l'année dernière. Mais les chiffres restent alarmants : presque 10 morts par jour ! Alcool, stupéfiants, dépassements dangereux, ou téléphones portables sont à l'origine de nombreux carambolages. Mais la vitesse excessive reste la cause principale des accidents mortels. Pour tenter d'enrayer ce décompte tragique, le gouvernement a dégainé une mesure choc : réduire de 90 à 80 km/h de la vitesse autorisée sur les 400 000 km de routes secondaires à double sens sans séparateur central. Nous avons enquêté au Danemark où les autorités ont fait le chemin inverse. Ils ont relevé la vitesse de 80 à 90 km/h sur de nombreuses axes. Mais en en engageant 60 000 euros de travaux par kilomètre pour améliorer la sécurité des automobilistes. Cette stratégie est-elle vraiment efficace ? Avant même sa mise en place en France, la mesure de réduction de la vitesse a déclenché la colère de milliers d'automobilistes et motards qui empruntent quotidiennement ces routes départementales. Mais quels sont leurs arguments ? Pour le savoir, nous avons suivi le combat de Christelle, membre de la Fédération Française des Motards en Colère. Elle a décidé de frapper fort : avec plus de 700 motards elle organise une opération coup de poing devant la Préfecture de Dijon. Et le même jour à l'échelle de la France ce sont plus de 30 000 personnes qui manifestent ! Pourtant ces départementales sont particulièrement meurtrières : elles concentrent plus de la moitié des accidents mortels. Derrière ces chiffres, des vies brisées, comme celle de Benjamin, fauché à 21 ans par deux chauffards qui lui ont refusé la priorité. Isabelle, la mère de Benjamin les considère comme des meurtriers. Leur procès se tient dans quelques jours, Isabelle attend ce rendez-vous avec la peur au ventre.Pour lutter contre ces drames, pompiers et policiers sont en alerte permanente. Nous avons partagé leur missions quotidiennes pour comprendre l'ampleur de ce fléau national. En Côte d'Or et dans les Bouches-du-Rhône, deux départements particulièrement accidentogènes, nous avons suivi les missions périlleuses de Stella, 24 ans, et David 43 ans. Collision entre 2 poids-lourds, sortie de route qui finit dans les arbres, tonneaux ou choc frontal contre un tracteur : ces deux pompiers risquent chaque jour leur vie pour sauver celles des victimes d'accident. A Paris sur le périphérique, la police est sur le qui-vive 24H/24. Laurent 25 ans arpente inlassablement cet axe routier de 35 kilomètres, le plus fréquenté de France : 1,5 millions de véhicules par jour ! Dans son viseur : les chauffards qui mettent en danger les autres automobilistes. Survitesse, conduite sans permis, sous l'emprise de stupéfiants et surtout d'alcool. Car l'analyse des accidents mortels en 2017 montre que la surconsommation d'alcool, qui connaît une légère hausse, est la deuxième cause d'accidents mortels. Pourtant, vous allez voir, que les policiers ont bien du mal à faire changer les mentalités... et la tolérance zero n'empêche pas l'augmentation des comportements dangereux !