90' Enquêtes - Conduites à risques et délits de fuite : les nouveaux chauffards de Paris

Après des années de baisse, depuis un an, le nombre d'accidents sur les routes ne cesse d'augmenter. Et cela touche toutes les catégories : Piétons, vélos, scooters, voitures... Et l'un des points noirs de la sécurité routière , ce sont les accidents en centre-ville. Ils représentent près des 3/4 des accidents de la circulation. Et la ville qui en compte le plus, c'est Paris. Plus de 20 accidents par jour qui font chaque année plus de 7000 blessés et près de 40 morts… Pour comprendre les raisons d'une telle hécatombe, Les équipes de 90' Enquêtes ont suivi pendant plusieurs mois les services chargés de combattre ces chauffards de Paris. Et ce qu'ils découvert est édifiant : conduite à risque, délit de fuite et même course de vitesse en pleine ville… le comportement irresponsables de certains chauffards transforment les rues de Paris en zone de danger.