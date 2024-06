90' Enquêtes - Corse et Cote d'azur : un été en ébullition

Chaque été, les stations balnéaires de la Côte d'Azur et de Corse connaissent une affluence record. Des millions de vacanciers vont dépenser beaucoup d'argent en seulement deux mois. Face à eux, les professionnels du tourisme doivent tout faire pour réussir leur saison alors ils engagent quelques semaines plus tôt une véritable course contre la montre pour être prêts le jour J. A Saint-Tropez, Caroline est saisonnière dans une boîte de nuit fréquentée par la Jet Set. Elle n'a que deux mois pour gagner l'essentiel de son salaire et être à la hauteur de la réputation de cet établissement international. Sa mission : faire venir dans la boîte de nuit les clients les plus fortunés. Christophe, lui, est directeur de camping depuis deux ans. Il a investi tout ce qu'il avait dans ce projet pour accueillir un maximum de clients. Ce jeune propriétaire sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. En Corse, Baptiste est animateur de voile dans l'un des clubs vacances les plus réputés. A seulement 26 ans, il va avoir la lourde tâche d'assurer la sécurité de son équipe et des vacanciers. Avant la déferlante estivale, vous allez voir que tout préparer pour les touristes est un exercice qui n'est pas de tout repos... Enquête dans les coulisses de votre été.