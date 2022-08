90' Enquêtes - Côte d'Azur : alerte sur l'autoroute des vacances

Elle longe la mer méditerranée et dessert des villes qui font rêver comme Saint-Tropez, Cannes ou Aix-en-Provence. Il s'agit de l'autoroute A8, surnommée " La Provençale ". Cet axe est l'un des plus fréquentés de France : 200 000 automobiles chaque jour au cœur de l'été. Alors les forces de l'ordre sont sur tous les fronts pour tenter d'endiguer une délinquance en tous genres : excès de vitesse, accidents multiples, vols dans les stations-services ou comportements dangereux de certains automobilistes. Quelles sont les méthodes très particulières des gendarmes du peloton motorisé de Nice? Comment interviennent-ils rapidement sur les points chauds ? Et comment gérent-ils l'afflux de clandestins et les trafics en tout genre à la frontière italienne ?